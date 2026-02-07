宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。大会前日の７日、代表者会議が行われ、その後、各校のオーダーが発表された。

宮古島大学駅伝には、第１０２回箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで行われる。最長の３区がエース区間で、２番目に長い最終６区もレースの鍵を握る。

２４、２５年大会を連覇した国学院大は６人中４人が箱根駅伝経験者の強力布陣で３連覇を狙う。エース区間の３区は今年の箱根駅伝９区３位と好走した野田顕臣（１年）が出陣。最終６区は前回の箱根駅伝１０区３位の吉田蔵之介（３年）に託された。

前田康弘監督（４７）は代表者会議終了後、青学大の原晋監督（５８）と談笑。しかし、８日のレースに向けては表情を一転、引き締めて「新チーム一発目の駅伝となる今大会で勝つことが我々にとって意味あるものになっています。箱根駅伝の王者、青学大に挑みます」と意欲的に話した。

今年の箱根駅伝で、いずれも総合新記録で優勝した青学大と国学院大を中心に宮古島でも熱戦が繰り広げられそうだ。

レースは２月８日午前９時スタート、午後１時頃にゴール予定。熱戦の模様は、同日午前８時〜午後２時までスポーツブルでライブ配信される。また、ケーブルテレビのイッツコムチャンネル、宮古テレビ、沖縄ケーブルテレビで生放送される。

さらに、２月１５日午後２時からＴＢＳ系列（関東ローカル）で「宮古島大学駅伝 ２０２６〜絶景を駈ける！大学駅伝開幕戦〜」として地上波でダイジェスト録画放送される。

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６の出場校は以下の通り。

青学大（第１０２回箱根駅伝優勝）

国学院大（同２位）

順大（同３位）

中大（同５位）

帝京大（同９位）

中央学院大（同１１位）

東海大（同１２位）

神奈川大（同１３位）

東洋大（同１４位）

日体大（同１５位）

東京国際大（同１６位）

山梨学院大（同１７位）

※早大（同４位）と立大（同２０位）は３人ずつ出場の連合チームとしてオープン参加。

今大会では「宮古島の皆さんと共に開催する駅伝大会」を目指し、チャリティー協賛を広く呼びかけている。協賛金額は１万円から１０万円。協賛金の用途は大会運営、および地元スポーツ育成の活動資金。協賛メリットとして大会公式ＨＰにてチャリティー協賛者として名前・法人名を掲載。申し込み手順など詳細は、大会ホームページに記載されている。