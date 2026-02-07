モーニング娘。’２６の牧野真莉愛（２５）が７日、都内で写真集「Ｂｌｏｏｍｉｎｇ ＭＡＲＩＡ２５」（ワニブックス）の発売イベントを行った。 最新作はオーストラリアのパースで撮影。コアラとの撮影に成功し、次の写真集で一緒に撮りたい相手は聞かれると「新庄と撮りたい」と即答した。推しチームの日本ハムの新庄剛志監督のことで、呼び捨てのいることについて「４歳のころに新庄を好きになって、札幌ドームに試合を見に行った時にお手紙を書いていたんです。そのお手紙を新庄に渡したくてずっとスタンドから『新庄、お手紙だよ』って、試合前、グラウンドに誰もいない時からずっと呼んでいたら、新庄がグラウンドに出てきてくれて『お手紙をくれるの？』って受け取ってくれたのがきっかけです」と、幼少期の思い出を明かした。

現役時代の晩年は、ほかの選手と違いメンバー表には「ＳＨＩＮＪＯ」と表記していたこともあるが「私の中では、漢字じゃなくて英語の表記の『ＳＨＩＮＪＯ』と呼んでいます。ただ、新庄は新庄さーんって言わないと『はーい』って小さいころは言ってくれなくて。今でも『新庄さんやろ』って新庄が言うので実際、会った時には『つーたん』って呼んでます」と理由を明かした。