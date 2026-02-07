日本ハム、阪神などで活躍した下柳剛氏（57）が自身の公式YouTube「柳に風」を更新。 元阪急外野手で、盗塁の世界記録保持者である福本豊氏（78）とのスペシャルトークを公開した。

話題は契約がキャンプインギリギリとなった阪神・佐藤輝明内野手（26）について。

将来的なメジャー志向が強いとされる佐藤輝だが、下柳氏は「通用すると思います？」と聞いた。

福本氏は「いやあ、1年だからね。去年よかって、今年そこそこの成績があれば、いっぺん（メジャー）行っとこってなるけどね」と、最低2年続けての結果を求めた。

ただ、メジャー移籍がかなったとしてもすぐに結果を出すのは難しいという。福本氏は「163キロがここのへん（インハイ）来られたとき…」と、厳しさを指摘した。

福本氏はヤクルトからポスティングでホワイトソックスに移籍した村上宗隆についても「高いところの速いボールがどっちかっていうと苦手やから厳しい。そこを攻められると…」と懸念した。

村上は前回WBCで打撃不振に陥った経験がある。

下柳氏は「WBCで苦労したのは（メジャー球が）今までのように飛んでくれないから。飛ばそうと色んなことやり始めて崩れていく」と説明した。