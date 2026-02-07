「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、甲府４−１福島」（７日、ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

Ｊ３福島の元日本代表ＦＷカズこと三浦知良（５８）が開幕戦に先発出場。前半２０分までプレーし、自身が持つＪリーグの公式戦最年長出場記録を５８歳１１カ月１２日に更新した。試合後カズは取材に応じ、２日前にスタメンが告げられた際の心境について「（スタメン予想）してなかった。おしっこちびりそうになった。そのくらいびっくりしましたね。本当に考えてなかった」とユーモアを交えて話した。

これまでのカップ戦を含めたＪ公式戦最年長出場記録は、横浜ＦＣ時代の２０２１年５月１９日のルヴァン・カップの浦和戦に出場した際の５４歳２カ月２３日。それ以来、１７２５日ぶりにＪのピッチに立った。それでもカズは「ＪＦＬの時もそうだったんですけど、そこは自分自身そんなに意識してやっていたわけじゃない」とキッパリ。「毎日高い強度で練習に向けてエネルギーをためてやらないといけない。その作業というのが一番大事。出場記録というよりもそれを続けて、そこに向かっていけるかどうか。やっぱり、そこがなければピッチに立つ資格がなくなってしまう」と語った。

「ちょっと気合を入れてみた」と気温４度の寒さの中、半袖でプレー。３トップの中央に入ったが、ボールタッチは数えるほどだった。だが、前半１７分に右サイドでシザース（股抜きフェイント）を披露。甲府サポーターからも歓声が上がる異例の光景だった。

その後、２０分にＦＷ樋口と交代。シュートは０本で、Ｊ２横浜ＦＣ時代の２０１７年３月１２日以来、最年長記録更新となる３２５４日ぶりのゴールはならなかった。スタジアムから拍手で送られたカズは選手、監督とハイタッチをかわした。