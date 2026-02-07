俳優・村田雄浩（65）の所属事務所の公式インスタグラムが7日までに更新され、舞台で共演する人気女優からの大量の差し入れの画像が公開された。

村田が出演し、今月から全国6都市で上演される舞台「NUKIDO 〜外から見るか 芯から見るか〜」について、「演出の福島カツシゲさんを中心に みんな真摯に芝居と向き合ってます」と稽古場でのショットを投稿。出演する女優・飯島直子が楽しそうな笑顔で自撮りするショットも披露した。

そして「またまた いやほぼ毎日 飯島直子さんから 差し入れ！」とおにぎりや唐揚げなどの揚げ物、ソーセージなどがズラリと並んだ画像も投稿。稽古場の壁には「飯島直子さんより頂きました！ありがとうございます!!」の張り紙も。「普通の稽古場では ありえない食料の充実感『楢葉町の干し芋』も大好評でまた差し入れていただきました松本町長ありがとう御座います」と感謝を伝えた。

フォロワーからは「優しい直ちゃん 村田さん美味しい物食べてエネルギーcharge頑張って下さい」「いっぱい食べて頑張ってください」「雰囲気が良くて最高ですね」「いつも気配りの直ちゃんと優しい村田さんの温かい気持ち伝わります」などのコメントが届いている。