「今日好き」早坂ゆう、肩出しミニワンピ姿にファン歓喜「お姫様みたい」「女神降臨」
【モデルプレス＝2026/02/07】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが2月6日、自身のInstagramを更新。ガーリーなミニスカートワンピース姿を公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「お姫様みたい」と話題の肌見せコーデ
早坂は「＃ガーリーコーデ」とつづり、ミニスカートワンピース姿を投稿。肩が出たデザインの長袖のホルターネックワンピースで、華奢な肩やスラリとした脚が際立つコーディネートとなっている。
この投稿にファンからは「女神降臨」「ガーリーコーデも可愛すぎる」「お姫様みたい」「惚れた」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。ウェブマガジン「Popteen Media」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
◆早坂ゆう、ミニワンピ姿公開
◆早坂ゆうのミニワンピが話題
