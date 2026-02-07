2児の母・西山茉希、ケールペースト・砂肝唐揚げ…豪華手料理5品動画に反響「愛を感じる」「パワーつきそう」
【モデルプレス＝2026/02/07】モデルの西山茉希が2月4日、自身のInstagramを更新。「娘のメンタル勝負日」の料理動画を公開した。
【写真】40歳2児のママモデル「パワーつきそう」豪華手料理5品
◆西山茉希「娘のメンタル勝負日」豪華5品手料理動画公開
西山は「娘のメンタル勝負日とゆうことで。母は食卓からパワーを」とつづり「豚とピーマンの梅昆布炒め」「砂肝唐揚げ」「鶏ミックス炒め」「豆苗ときゅうりのナムル」「ケールペースト」の5品の料理中動画を公開。手際よく料理を完成させていく様子が収められている。なお、コメント欄にはそれぞれのメニューの簡単なレシピやポイントも添えられている。
◆西山茉希の手料理動画が話題
この投稿にファンからは「娘さんへの愛を感じる」「豪華すぎる」「詳細なレシピ教えてほしい」「パワー付きそう」などといった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
