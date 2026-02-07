「シャッフルアイランド」伊藤桃々、レイヤーミディアムの最新ヘア公開「ツヤツヤ」「透明感すごい」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が2月6日、自身の Instagramを更新。ヘアカットしたショットを投稿した。
【写真】26歳全顔整形モデル「透明感すごい」話題の最新ヘア
伊藤は「レイヤーミディアム」「久しぶりに髪の毛いつもより短い」とつづり、ロングヘアからカットした内巻きヘアショットを公開。ピンクのキャップを被り、黒のベアトップパーカー姿で、様々な角度からの写真を披露している。
この投稿にファンからは「ミディアムヘアも可愛すぎる」「髪の毛ツヤツヤ」「透明感すごい」「スタイル抜群」などといった反響が寄せられている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤桃々、ヘアカット報告
◆伊藤桃々のニューヘアが話題
