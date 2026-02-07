俳優の窪田正孝が、映画「ブルーロック」（主演・高橋文哉、瀧悠輔監督）に絵心甚八役で出演することが７日、発表された。また、公開日が８月７日に決定した。

累計５０００万部突破の人気サッカー漫画を実写化。日本をＷ杯優勝に導くストライカーを育成するための“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた３００人の高校生フォワード（ＦＷ）たちが熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げる。

窪田は、ブルーロックの最高責任者・絵心甚八を演じることが発表された。「絵心の使う言葉や考え方は偏りはあるけど、引力があって聞く者を魅了する。サッカーを通して人間の本能に問いかけ続ける、彼の人生を賭けた証明に付き合ってみたいと原作を読んだ時感じました」と出演の決め手を明かす。

公開日が８月７日に決まり、窪田は「進化し続けるストライカーの皆さんの青い熱をぜひ劇場で感じていただきたいです」とコメントしている。

本作は、ストライカーとしての資質を秘めた無名の高校生ＦＷ・潔世一役で高橋文哉が主演するほか、櫻井海音、なにわ男子・高橋恭平、野村康太、西垣匠ら注目の若手が共演する。