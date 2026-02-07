おばたのお兄さん、妻・山崎夕貴アナの“全身タイツ” マタニティショット公開「斬新」「ユニークで素敵」
【モデルプレス＝2026/02/07】お笑い芸人・おばたのお兄さんが2月4日、オフィシャルブログを更新。妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサー（ ※「崎」は正式には「たつさき」）の写真を公開した。
【写真】人気芸人「斬新」美人アナ妻の“全身タイツ” マタニティフォト公開
おばたは「最近おしゃべりが達者になってきた息子」「改めて生まれてきてくれて本当にありがとう」と息子への感謝をコメント。また、銀色の全身タイツに身を包み、宇宙人の被り物を持っている山崎アナのマタニティフォトを公開した。
この投稿には「ユニークで素敵」「幸せいっぱいの笑顔」「最高にキュート」「斬新」などといった声が寄せられている。おばたは、山崎アナと2018年3月30日に結婚を発表。2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
◆おばたのお兄さん、妻・山崎夕貴アナのマタニティショット公開
◆山崎夕貴アナのマタニティショットが話題
