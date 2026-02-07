◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ４―５）鹿島（７日・味の素スタジアム）

シーズン移行に伴い、６月まで行われる特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の開幕節が行われ、鹿島は１―１で９０分間を終えたＰＫ戦で４―５で敗れ、規定によりＰＫ負けで獲得勝ち点１となった。

＊ ＊ ＊

序盤から拮抗した展開ながら、試合の主導権を握っていた鹿島だったが、ＭＦ三竿健斗がボールロストから相手を引っ張り倒したとして、前半４１分に一発退場。そのプレーで得たＦＫをＦＣ東京ＭＦ遠藤渓太に決められ、先制を許した。

数的不利となったが、直後の前半アディショナルタイムにＤＦキムテヒョンのゴールで追いついた。後半も１―１のままでしのぎ、ＰＫ戦で４番手のＤＦ小池龍太の失敗により勝ち点１となった。

鬼木達監督は「退場者が出て難しいゲームになったが、自分が勝たせないといけなかった。ＰＫ戦も含めて悔いが残るところ。選手は非常に頑張ってくれた」と総括した。

約５０分間を数的不利で戦い抜いてのアウェー戦でのドロー決着は、従来であれば悪くないスコア。ＰＫ戦で敗れたことにより、勝ち点２の獲得を逃したことで、敗色ムードも漂う結果となったが、指揮官は「本来は褒めてあげたいところ。ただ、このレギュレーションがある以上は、（ＰＫで）負ければ多少なりとも元気がなくなることになってしまう。どんな時でも勝ち点３を取りにいくことが大事なのかなと思います」と振り返った。