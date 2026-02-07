ＤｅＮＡ・入江大生投手が７日、阪神から移籍したデュプランティエからスライダーの投げ方を伝授された。

助っ人がみせるボールの握り方を真剣なまなざしで見つめ、入江は同じようにボールを握った。ブルペンで教わったのはスライダーの握り。デュプランティエが見たいと希望し、この日実現した。「握り方を聞いたら投げ方まで教えてくれたので、すごいありがたいっすね」と感謝。教わった通りに投げ込んだが「まだまだっすね。教えてもらってすぐ投げられたら苦労しませんよ」と笑った。阪神時代のデュプランティエの投球はもちろん見ていた。「多彩な変化球をトップレベルで操れる選手だと思うので、いいところを吸収して何とか自分のものにしていきたい。いろんなことを聞いていろんなことを試してみたい」と意を強くしていた。

昨季はセットアッパー、抑えとして５０試合に登板し３勝３敗２２セーブ、６ホールド。今季は新人だった２１年以来５年ぶりに先発を務める。この日は約５０球。「やることは変わらないので。自分のできることをしっかりやっていきたい」と声を張った。宜野湾キャンプも第２クールに入って実戦モードに。「やらなきゃいけないので、死に物狂いで頑張ってやるしかないです」。助っ人から教わったスライダーの握りも武器にして、先発ローテの軸を目指してやっていく。