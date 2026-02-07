◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ５―４）鹿島（７日・味の素スタジアム）

シーズン移行に伴い、６月まで行われる特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の開幕節が行われ、鹿島は１―１で９０分間を終えたＰＫ戦で４―５で敗れ、規定によりＰＫ負けで獲得勝ち点１となった。

＊ ＊ ＊

前半４１分のＭＦ三竿健斗の退場で数的不利となり、直後の直接ＦＫによる先制点献上で苦しい展開となった鹿島だが、勝ち点１の上積みには成功した。

鹿島は三竿の退場後に選手交代を行わず、右ＭＦ起用だった荒木遼太郎をボランチに“緊急コンバート”。エウベルと鈴木優磨を両翼に添えた４―４―１の布陣で１点を返し、失点もしなかった。

スクランブル布陣のキーマンとして、攻守に存在感を示した荒木は「最低限やれることはできたし、ＰＫで勝てればよかったけど、そこはしょうがないかなと思います」と振り返り「守備の意識を高くして、チャンスがあれば攻撃もと思ってプレーしていました」と明かした。

知念慶とのダブルボランチとして守備のタスクを遂行しつつ、攻撃面でも存在感を発揮。鬼木達監督も「よくやってくれたと思う。今は攻守（両面）で頼もしくなってくれている。これからもっともっと伸びていってほしい選手の１人」と評価した。荒木は「（数的不利時のプレーは）すごく良かったと思います。チャンスも作れていたし、『あれが入れば勝っていた』とうシーンも作れた」と手応えを示した。