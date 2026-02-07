鈴木実貴子ズが、2月14日に2度目のオールナイトニッポン0(ZERO)へ出演することが決定した。

週替わりのパーソナリティが担当をしている土曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)』。鈴木実貴子ズが同番組を担当するのは2023年9月9日以来2度目となる。

2度目の番組担当にあたり、メンバーからそれぞれコメントが届いている。

◆ ◆ ◆

鈴木実貴子：「2度目のオールナイトニッポン0(ZERO)、震えています。。

前回は終わった後、頭ギンギンになって寝れませんでした。ニッポン放送をでたときの朝日の美しさを覚えています。

とにかく、放送事故起こさない自信がないわ！」

ズ：「深夜3時の鈴木実貴子ズなんて、悪い予感しかしません、、、。鈴木実貴子ズというか、鈴木実貴子、、、。

進行、ストッパー、タイムキーパー、役目が多くて大変ですが、誰かを傷つけることがないようにしつつ、面白い時間に出来たらなと思います。絶望のバレンタインデー(深夜)へようこそ！」

◆ ◆ ◆

番組では、テレビ朝日系『EIGHT JAM』のコーナーでも取り上げられた鈴木実貴子ズの楽曲「かかってこいよバッドエンド」の歌詞にかけた「右手にスパナでいったろか！」と思った恋愛エピソードを募集するコーナー企画を実施予定。鈴木実貴子ズならではの強い歌詞の世界観をコーナー化するとのことだ。元夫婦ながらバンドを継続している稀有な存在が、バレンタインデーにどのような番組を繰り広げるかお楽しみに。

■『鈴木実貴子ズのオールナイトニッポン0(ZERO)』

ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送

・放送日時：2026年2月14日（土）27〜29時 ※2月15日（日）午前3時〜5時

・パーソナリティ：鈴木実貴子ズ

・メールアドレス：zu@allnightnippon.com

・番組X：@Ann_Since1967

・番組ハッシュタグ：#鈴木実貴子ズANN0

※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで視聴可能

http://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260215030000

■メジャー2ndアルバム『いばら』

2026年1月28日（水）リリース CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）

各配信サイト：https://lnk.to/ibara ▼収録曲

1.ががが

2.ゆれる6弦

3.イッキ

4.四月の風

5.ブルース

6.0月0日

7.パンダ

8.止まるな危険

9.ハックオフ

10ちいさなうた ◆アルバム「いばら」発売記念イベント（ミニライブ＆サイン会）

・2026年2月28日（土）13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内 イベントスペース

■＜「いばら」リリースツアー＞ ・2月19日（木）東京・新代田FEVER w/竹原ピストル

・3月8日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO w/日食なつこ

・4月10日（金）福岡・INSA

・4月21日（火）大阪・LIVE HOUSE Pangea w/炙りなタウン

・4月22日（水）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom w/炙りなタウン

・5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION

・5月10日（日）宮城・LIVE HOUSE 仙台FLYING SON w/toddle チケット受付中

https://lit.link/suzukimikikozu