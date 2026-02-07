『鈴木実貴子ズのオールナイトニッポン0(ZERO)』バレンタインデーに2度目の放送
鈴木実貴子ズが、2月14日に2度目のオールナイトニッポン0(ZERO)へ出演することが決定した。
週替わりのパーソナリティが担当をしている土曜日のニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)』。鈴木実貴子ズが同番組を担当するのは2023年9月9日以来2度目となる。
2度目の番組担当にあたり、メンバーからそれぞれコメントが届いている。
◆ ◆ ◆
鈴木実貴子：「2度目のオールナイトニッポン0(ZERO)、震えています。。
前回は終わった後、頭ギンギンになって寝れませんでした。ニッポン放送をでたときの朝日の美しさを覚えています。
とにかく、放送事故起こさない自信がないわ！」
ズ：「深夜3時の鈴木実貴子ズなんて、悪い予感しかしません、、、。鈴木実貴子ズというか、鈴木実貴子、、、。
進行、ストッパー、タイムキーパー、役目が多くて大変ですが、誰かを傷つけることがないようにしつつ、面白い時間に出来たらなと思います。絶望のバレンタインデー(深夜)へようこそ！」
◆ ◆ ◆
番組では、テレビ朝日系『EIGHT JAM』のコーナーでも取り上げられた鈴木実貴子ズの楽曲「かかってこいよバッドエンド」の歌詞にかけた「右手にスパナでいったろか！」と思った恋愛エピソードを募集するコーナー企画を実施予定。鈴木実貴子ズならではの強い歌詞の世界観をコーナー化するとのことだ。元夫婦ながらバンドを継続している稀有な存在が、バレンタインデーにどのような番組を繰り広げるかお楽しみに。
■『鈴木実貴子ズのオールナイトニッポン0(ZERO)』
ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送
・放送日時：2026年2月14日（土）27〜29時 ※2月15日（日）午前3時〜5時
・パーソナリティ：鈴木実貴子ズ
・メールアドレス：zu@allnightnippon.com
・番組X：@Ann_Since1967
・番組ハッシュタグ：#鈴木実貴子ズANN0
※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで視聴可能
http://radiko.jp/share/?sid=LFR&t=20260215030000
■メジャー2ndアルバム『いばら』
2026年1月28日（水）リリース
CRCP-20619 / 価格：￥3,300（税込）
各配信サイト：https://lnk.to/ibara
▼収録曲
1.ががが
2.ゆれる6弦
3.イッキ
4.四月の風
5.ブルース
6.0月0日
7.パンダ
8.止まるな危険
9.ハックオフ
10ちいさなうた
◆アルバム「いばら」発売記念イベント（ミニライブ＆サイン会）
・2026年2月28日（土）13:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 店内 イベントスペース
■＜「いばら」リリースツアー＞
・2月19日（木）東京・新代田FEVER w/竹原ピストル
・3月8日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO w/日食なつこ
・4月10日（金）福岡・INSA
・4月21日（火）大阪・LIVE HOUSE Pangea w/炙りなタウン
・4月22日（水）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom w/炙りなタウン
・5月8日（金）北海道・KLUB COUNTER ACTION
・5月10日（日）宮城・LIVE HOUSE 仙台FLYING SON w/toddle
チケット受付中
https://lit.link/suzukimikikozu
