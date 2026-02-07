◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

フィギュアスケート競技が開幕。イタリアのチーム席にいたソチ五輪銅メダリストをネットは見逃さなかった。

髪をひとつにまとめた、スラリとした長身女性。国旗を手に持ち、イタリアのメンバーと一緒に盛り上がっている…。ネットは「イタリアチームにカロリーナ・コストナー様がいる！？」「今しれっとイタリアチームにいらした？笑」「チームイタリアの中にコストナーいたわ！」「カロリーナコストナーさんイタリアの席にいなかったか？？？」と思わず注目。イタリアの元フィギュアスケート選手で、２０１４年ソチ五輪銅メダリストのカロリーナ・コストナーさんだ。

コストナーさんは長い手足を活かした表現力とスピードある滑りを持ち味に、２００６年トリノ五輪、１０年バンクーバー五輪、１４年ソチ五輪、１８年平昌五輪と４大会連続で出場した。２０２３―２４年シーズンからは、コーチとして鍵山優真を指導している。ネットは「めちゃくちゃ懐かしい」「あの時に見てた人が（コーチに）！？の驚きがすごい」と懐かしんだ。