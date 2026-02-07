「半殺しにしようと思ってた」――藤原喜明がキラー・カーンに本気でキレた1983年の一戦。あれは試合か、ケンカか。昭和新日本のリングで実際に起きていた“ガチの衝突”を本人証言でたどる。宝島社の新刊『証言 プロレス界ケンカマッチの真実』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



藤原喜明が明かす「ケンカマッチ」の真実とは ©getty

◆◆◆

プロレスが一生できないようにすることも可能

取材の冒頭、本書のテーマが「ケンカマッチ」だと伝えると、藤原喜明からは開口一番、こんな答えが返ってきた。

「出版社から事前に送られてきた企画書も読んだよ。『わかってねえな』と思ったな（笑）。まあ、そう言ってしまえばそれで終わりだから少し話すと、プロレスっていうのは闘いだから、もともとケンカとあまり変わらないんだよ。体を鍛えて腕を磨いた人間がそれをお客に観せているっていうだけでね。

ただ、俺たちはシリーズで全国を回って毎日のように試合をするから、相手に無用なケガはさせちゃいけないという暗黙のルールはあるけれど、昔はそんなルールやお客も関係なくケンカになってしまうこともたびたびあった。だから面白かったんだよ」

70年代前半の新日本プロレス黎明期、選手たちの人間関係は「サル山と同じだった」と、藤原はこれまで繰り返し語っている。先輩後輩の序列がはっきりしている縦社会ではあるが、力がものをいう世界であり、自分の居場所、立場をつくるには強くなるしかない。そんななかで、たびたび選手同士の衝突も起こったという。

「ケンカの始まりは、実にくだらないことだよ。プライドを傷つけられたとかな。昭和の新日本プロレスというのは、先輩後輩の序列が一応決まっているから、たった1日だろうと先輩のことは『さん』づけで呼ぶし、何か言われたら『はい』と答える。ただ、そこには限界があるし、許せることと許せないことがある。そういう時はケンカにもなるさ。

ただ、お客さんの前での試合より、そういうのは道場での練習でやることのほうが多い。道場のスパーリングで痛めつければいいわけだし、それでもわからないようだったら、プロレスが一生できないようにすることも可能なわけだ。だから力が大事だっていうことだよ。

プロレスラーは自分の身は自分で守ることが基本。他に誰も守ってなんかくれねえよ。国と国だってそうだろ。日本をアメリカが守ってくれると思ったら大間違い。なんで日本を守るためにアメリカの兵隊が血を流さなきゃいけないんだい？ プロレスの世界だって同じなんだよ」

半殺しにしようと思ってたキラー・カーン戦

では、黎明期の新日本でたびたび起こっていたケンカマッチとは、どのようなものだったのか。

「そんな大ごとになるようなことは少ないけど、お互い感情的になるようなケンカはよくあったよ。ケンカが始まると、他のレスラーたちも面白がるんだ。『おっ、始まったな』『おい、どっちのほうが強い？』とかな。

俺とキラー・カーンがリングでケンカした時もそうだった。向こうがマディソン・スクエア・ガーデンから帰ってきて、ちょっと天狗になってたんだよな。それで正々堂々とケンカしたんだよ。

あの時、猪木さんは控室で若手にマッサージをしてもらってたらしいんだけど、星野勘太郎さんが『藤原と小澤（正志。カーンの本名）が始まりましたよ』って報告したら、べつに怒るでもなく止めるでもなく、『おう、そうか。どっちが強い？』って言ったらしいからな（笑）。ある意味で、猪木さん公認とは言わないけど、黙認のケンカだったよ」

ここで語られた藤原とキラー・カーンのケンカマッチは、1983年3月23日の山口県立体育館で起こった。事の発端は、このシリーズにおけるカーンの周囲への態度だったという。

当時、アメリカのWWF（現・WWE）でヒールとしてメインイベントを張るようになっていたカーンが帰国。それをひけらかすような尊大な振る舞いにカチンと来た藤原が、カーンの試合前、リングに上がる階段を逆さに置くというイタズラを仕掛けた。

試合後、それが藤原の“しわざ”だと知ったカーンが、侮辱的な言葉を吐いたことで関係が悪化したという。

それを知ってか知らぬか、3・23山口大会で藤原vsカーンの一騎打ちが組まれたのだ。

「ケンカマッチだとかいうけど、ある意味で、あれがホントの試合だよ。自分が磨いてきた腕の“試し合い”だからな。『お前、そんなデカい態度してるんだったら見せてやろうか？』っていうだけの話だよ。なんのことはない。ただ、あの時はそりゃ半殺しにしようと思ってたよ。ケンカってそういうもんだからな。リング上でのケンカなら、万が一のことがあったとしても『いや、事故ですよ』で済んじゃうから。自分がそうならないように守る技術も必要になるんだ」

〈「ケンカの結末なんか考えない」藤原喜明VSキラー・カーンの激闘はいかにして終わったのか…？ 長州力も乱入した「異例試合」の顛末〉へ続く

（藤原 喜明／Webオリジナル（外部転載））