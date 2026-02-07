〈「半殺しにしようと思ってた」藤原喜明はなぜキラー・カーンにキレたのか？ 今明かされる『1983年のケンカマッチ』の真実〉から続く

止まらないケンカは、どうやって終わったのか。1983年3月23日、山口で起きた藤原喜明VSキラー・カーンの“ガチ衝突”。感情が剥き出しのまま続いた一戦の結末とは――。宝島社の新刊『証言 プロレス界ケンカマッチの真実』より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

【写真】この記事の写真を見る（2枚）



長州力も乱入したケンカマッチの顛末とは？ ©getty

◆◆◆

キラー・カーン戦の結末

試合内容的には藤原が圧倒していたと伝えられるが、それは寝技ではなく、猪木vsアリ戦（76年6月26日）の前からボクシングの練習に取り組んでいた藤原がパンチで圧倒したという。

「まあ、ケンカの時に関節技を使うヤツはあまりいないよな。俺は自分の持ってるあらゆる技術を使ってやるだけだよ。

ケンカの結末なんか考えない。向こうがまいったするのか、レフェリーが止めるのか、それはその時次第。そうしたら長州（力）とマサ斎藤さんが乱入してきてな。長州が俺をボコボコ殴るんだけど、ほとんど寸止めでまったく痛くないんだ。そしたら長州が小声で『藤原さん、死んでください（やられてください）』って言うんだよ。

どうやら次の日がテレビマッチだったらしく、キラー・カーンの顔があまり変形してもよくないってことでな。結局、俺の反則勝ちってことになったんじゃないかな」

ブッチャーに小遣いをもらって白人レスラーを制裁

藤原のケンカマッチには、カーン戦のように自らの意思でやったものもあれば、頼まれてやったものもあった。

82年5月21日、香川・高松市民文化センターで行われたNWA世界ジュニアヘビー級王者レス・ソントンとの一戦がそれだ。

「イギリスの白人で、黒人のことが嫌いなレス・ソントンってヤツがいたんだ。（アブドーラ・ザ・）ブッチャーと（バッドニュース・）アレンが、そいつの態度に腹を立てていてね。俺とソントンのシングルマッチが組まれた時、『ちょっとアイツをイジメてやってくれ』って小遣いをくれたんだよ。ブッチャーとはけっこう仲が良かったから、『オッケー』って言ってな。

それで試合では、俺が寝技なんかでさんざん痛めつけてね。チラッと会場を見回したら、体育館のステージの脇のほうでブッチャーが親指を立てて「いいぞ！」みたいなポーズしててな。それで『10分経過、10分経過』ってアナウンスされたんで、そろそろいいかと思って最後はコロッと俺がピンフォール取られて終わり。さっさとリングを降りて控室に戻ったら、ブッチャーに『オー、センキュー！』って言われたよ。

レス・ソントンは、佐山（聡）に対しても失礼な態度を取って、試合後にハイキックで蹴っ飛ばされたんだろ？（82年5月25日、静岡県産業館）。やっぱり、相手を馬鹿にしたような態度を取ったらダメなんだよ。そういうヤツにわからせるっていうのは、当たり前のことだよ」

このような一見、普通の試合と変わらないように見えるケンカマッチは、長いシリーズ中、少なくはなかったという。

「いろいろ伝説を残してくれた人だよ（笑）」

「ちょっとしたケンカみたいなのは、いっぱいあるんだよ。昔は巡業が長かったから、疲れも溜まるしイライラもしてくるしな。（ドン）荒川さんと栗栖（正伸）のシングルマッチなんか、たいがいそうだったからな。それをみんな『鹿児島選手権』なんて呼んでな。

だから試合が始まると、『おっ、鹿児島選手権が始まったぞ！』ってみんなが控室から出て行って隙間から観てたんだよ。だって俺らが観たって面白いんだもん。

どんな試合だったかって？ ムチャクチャだよ（笑）。お互いムキになって、まあ、子供のケンカみてえなもんだな。でも、いちばん面白いのは子供のケンカだから。洗練されてるとあまり面白くないしな。そういや、昨日（2025年11月5日）は荒川さんの命日だったんだよ。もう8年か、早いもんだな。

荒川さんは亡くなる数年前に交通事故に遭ってな。ミニクーパーに乗っていた時、大型車にぶつけられたらしいんだけど、駆けつけた救急隊員が『これはひどい。ダメだ』って言うほどの事故だったらしい。そしたら車の中から荒川さんが『生きてますよ！』って叫んだっていうね。いろいろ伝説を残してくれた人だよ（笑）」

（藤原 喜明／Webオリジナル（外部転載））