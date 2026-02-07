経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする対談連載。今回のゲストは、本庶佑さんです（構成・伊藤秀倫）。

健康とは何か

成田 最初に伺いたかったのが、まさに体調や健康なんです。医学や生命科学の根本目的の一つは「健康でまともな体調で生きられる時間を長くする」ではないかと思います。

そもそも人間が健康に生きるとはどういうことか、医学的な定義はあるんでしょうか。

本庶 学問的定義は僕も知りません。ただ、健康とは何かといえば、まず「心の安寧」という問題が一つ。それから、生理学的ないわゆるフィジカルな健康という問題の、両面があると思うんです。さらにフィジカルな健康についても、本人の自覚と客観的な医学的データと両方あって、本人は「自分は健康だ」と思っていても、実は血糖値が高いということもある。だから両面で見ていかないといけないと思います。



当然血糖値が高ければ問題は起こるんだけれども、本人が気づかないレベルということがありますからね。

成田 主観と客観が相互作用するのも難しいですよね。自覚がないから不摂生を続けて血糖値が高まってしまう、とか。そうすると主観と客観の乖離が内側から増幅されていく。

心の安寧は医学の範疇じゃないね

成田 心の安寧の側面は、フィジカルな医学ではどう捉えられてきたんでしょうか？

本庶 何もないですね。これは宗教の世界。

成田 ですよね。臨床現場のお医者さんたちのコミュニケーションや感情のレベルで個別に経験的に対処されていますよね。

本庶 精神医学的な問題は別として、心の安寧という問題は医学の範疇じゃないね。

成田 将来それを医学の範疇に組み込めるようになると思われますか？

本庶 難しいと思います。脳の中身を知るということですからね。

成田 精神疾患を除くと、そもそも人の心の安寧を測ること自体がほとんどできないわけですよね。いずれ心の安寧を私たちがちゃんと測れるようになるか、それに対して様々な医療行為が与える影響を測れるようになるかという問題になりますね。

本庶 それはちょっと無謀な問題だと思います。現時点ではね。かなりギャップがありすぎる。

寿命は延ばせるか

成田 それが無謀すぎるとすると、健康な時間を延ばすためにこれからの医学はどんな問題に取り組むことになるでしょうか？ 100年前と今を比べると、人の健康状態も医療技術も別次元に進化しています。ここからさらに時計を100年進めたとき、医学はどんなことを達成できていると思われますか？

本庶 医学は基本的に寿命を延ばすことはできません。だから、「限られた寿命をきちんと全うできるかどうか」という問題になります。

成田 100年後の平均寿命が120歳とか130歳になっていることはないでしょうか？

本庶 まあ、ないでしょう。

成田 それは人間という種の寿命に根本的な限界があるからなんでしょうか？ というのは、最近は老いに抗うアンチエイジング技術・製品や、人によっては人体を凍結保存して未来に送って不老不死みたいなことまで議論されることがありますよね。

本庶 それは医学を知らない人ですね。基本的には生物は老化します。人間の身体は日々細胞分裂を繰り返して、そのたびにDNAをコピーする。その過程で小さなミスマッチ、つまりコピーミスが生じます。これが蓄積していくことで、身体の組織や細胞が衰えていく。これが老化の正体です。

成田 老いることは生きることと表裏一体ですね。老いない生命、老いない人間はありえるのかどうか。

