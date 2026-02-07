なにわ男子・高橋恭平、実写映画『ブルーロック』出演は「財産」 メンバーからもらった“お祝い”も明かす
なにわ男子の高橋恭平が7日、都内で行われた実写映画『ブルーロック』製作報告会に登壇。千切豹馬役を演じるにあたっての思いや、メンバーからの反響を明かした。
【集合ショット】高橋文哉＆高橋恭平ら出演者が大集合！『ブルーロック』製作報告会の模様
元々原作漫画のファンだったという高橋は「その中で、千切豹馬が一番の推しだったので、その役を僕が演じさせていただくと聞いたときは、『僕でいいのかな？』と不安やプレッシャーもありました。でも、これが世に出た時に“高橋恭平がやってよかった”と思ってもらえるように全力を注ぎこんだつもりです」と力強く語る。
そして「高橋恭平として、この作品は財産となるような、一つの大きな作品になりました。一人でも多くの人に届けられたらうれしいです」と意気込んだ。
役作りとして、筋トレや走り込みなど、トレーニングも行ったといい「藤原丈一郎が走るのを一緒に付き合ってくれたりしましたし、メンバーのみんなも『おめでとう』と言ってくれて。丈くんからはカラフルなボールをもらって、道枝駿佑からリフティング専用のボールをいただいて。スタッフさんからも練習用のボールをいただいて、いま家に3つボールがある状態です（笑）。新しいお祝いをしてもらいました（笑）」とうれしそうに明かした。
本作は、累計5000万部を突破した、週刊少年マガジンにて連載中の大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが、たった一つの座を懸けて生き残りを争うサバイバルストーリー。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務める。
製作報告会には、主演の高橋文哉（潔世一役）をはじめ、櫻井海音（蜂楽廻役）、野村康太（國神錬介役）、西垣匠（成早朝日役）、橘優輝 （我牙丸吟役）、石川雷蔵（雷市陣吾役）、岩永丞威（伊右衛門送人役）、櫻井佑樹（今村遊大役）、倉悠貴（吉良涼介役）、松橋真三プロデューサーが登壇。浅野竣哉（久遠渉役）は体調不良で欠席となった。
製作報告会では、窪田正孝が“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者 ・絵心甚八（えご・じんぱち）役を演じることが発表された。また、映画公開日が8月7日となることも明かされ、新ビジュアルも解禁となった。
