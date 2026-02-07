フリーアナウンサーの古舘伊知郎（71）が7日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）にゲスト出演。25年近く前、中学生だった長女が夜中に電話で悩み相談していた超大物歌手を明かす場面があった。

番組へは5年ぶり3回目の出演。パーソナリティーの和田とはレギュラー番組での長年の共演など「40年以上」の付き合いとなる古舘。これまでのさまざまな思い出を語る中、「急に思い出しましたけど」と切り出した古舘。「夜中、僕とカミさんが大げんかしてたんですね。よくありがちな夫婦げんか。“あーじゃないこーじゃない”って口で言い合ってて。その時に下に降りて行って、トイレに行ったら、一番上の長女が」と話すと、和田は「私と電話で話してた時？」と応じた。

古舘が「中学1年生の長女の部屋の明かりがついてるんですよ、夜中に。寝てるはずなのに。アッコさんと話してるの。ちょっと気になって誰と話してるんだろうと思って」と続けると、和田も「そうよ、私、アメリカかイギリスか、なんか外国行ってんだよ、ホント」。

古舘は「なんでこんな夜中に誰と話してんだ？と思って聞き耳立てたら、“上でドシンバッタン夫婦げんかしてるんです、うちのお父さんとお母さん”って。“え、じゃあそういう時はどうすればいいんですか？アキ子さん”って言ったんですよ。“誰と話してんだ？”と思ったんですよ。30分ぐらい話していて」と苦笑。

和田は「その時、彼女も体の調子があまりよくなくて。誰とも話せないっていうのがあって。もうロング・タイム・アゴーだよ」と回顧。「そうそうそう。めっちゃ優しく悩み相談受けてました。もうあの娘も38（歳）にありました」と懐かしんだ。

古舘は1987年に結婚。1男2女がおり、長男（第2子）は俳優の古舘佑太郎。