10億人のユーザーを持つSNS『テレグラム』のCEO、パヴェル・ドゥロフは171億ドル（約2兆6810億円）の資産を有する大富豪だ。加えて鍛え抜いた鋼のような身体を持ち、半裸の肉体美をインスタグラムにポストすることでも知られる。

そのドゥロフが今、「世界12カ国に100人以上の子供がいる」として話題になっている。現在41歳のドゥロフは自身の「高品質な精子」を「市民の務め」として、過去15年間にわたって妊娠を望む人々に提供してきたのだ。（全3回の1回目／続きを読む）



匿名性の高いメッセージアプリ「テレグラム」創業者のパヴェル・ドゥロフ。現在41歳（パヴェル・ドゥロフのインスタグラムより）

財力と肉体美を兼ね備えた“ロシアのザッカーバーグ”

ドゥロフは1984年にロシアで生まれている。2006年にロシア版Facebook『VKontakte（VK）』を立ち上げたことから当初は“ロシアのザッカーバーグ*”と呼ばれた。VKに対するロシア当局からの干渉が強まったことからドゥロフは2013年に新たなSNS、テレグラムを開発した。

*マーク・ザッカーバーグ=Faebookの創業者

テレグラムに対しても当局の干渉が始まり、ドゥロフは2017年にテレグラムの本社をロシアからドバイ（アラブ首長国連邦）に移し、自身もロシアを出てドバイに居を構えた。

ウォール・ストリート・ジャーナルは、翌2018年にフランスのマクロン大統領がテレグラム本社をパリに移すようドゥロフに要請したと伝えているが、これは実現していない。しかしドゥロフは2021年にアラブ首長国連邦に加えてフランスの市民権も取得している。後にカリブ海にあるセントキッツ・ネイビス連邦の市民権も得ており、ドゥロフは祖国ロシアとは緊張関係にあるものの、ドバイをベースに世界中を自家用ジェット機で飛び回り、各国の首相や大統領とも謁見するライフスタイルを手に入れた。

その一方、ドゥロフは徹底的な禁欲生活を貫いており、ベジタリアンであり、アルコールやドラッグは言うまでもなく、コーヒーなどカフェインも一切絶っている。多忙を極めるSNS／IT企業のCEOだが睡眠時間を十分に確保し、かつ激しいエクササイズによって身体を鍛え上げている。

「実子が100人以上いると聞いた」「SNAをオープンソース化」

2024年7月29日、ドゥロフはテレグラムへの唐突な長文ポストによって「精子提供による子供が12カ国に100人以上」いると明かした。しかし、その時点ではドゥロフが3人のパートナーとの間にもうけた6人の子供の存在は隠されたままだった。

〈「実子が100人以上いると聞いた。結婚経験もなく、一人で暮らしたいと願う男に、こんなことってあるのだろうか？」〉

こう始まるポストは、精子提供を始めたきっかけは子供に恵まれない友人に頼まれての個人的な精子提供であったこと、IVF（体外受精）クリニックの責任者に「高品質な精子を持つ者」が精子を提供するのは「市民としての義務」であると言われたこと、精子提供による子供たちがお互いを発見しやすいように「自分のDNAをオープンソース化」するつもりであることなどが綴られている。

女性がSNSでドゥロフの“隠し子”を告白

このポストがなされた翌日、スイス在住のロシア人女性、イリーナ・ボルガーがインスタグラムに自身と3人の子供の写真をポストした。「私の家族について少しお話ししたいと思います」とし、ドゥロフと2013年からロシアのサンクトペテルブルクで共に暮らし、3人の子供を産んだこと、ドゥロフはドバイに移住したが、アラブ首長国連邦では非正式な結婚で生まれた子供を合法化し、居住する権利は得られないことから自身と子供たちはヨーロッパに移り住んだと書かれている。

2人の辻褄の合わないポストから約1カ月後の2024年8月、ドゥロフは自家用ジェット機でパリの空港に到着した際、フランス当局に逮捕された。テレグラムでの組織犯罪グループによる違法取引や、児童性的虐待コンテンツの配信などの防止を怠ったなど複数の罪状で起訴され、有罪となれば最長10年の刑となる可能性がある。

精子提供で100人超、3人の女性との間に6人の子どもが

ドゥロフは500万ユーロの保釈金によって留置所への収監は免れたが、昨年11月まではフランスからの出国を禁じられていた。フランスに足止めされていた2025年6月、ドゥロフはフランスのメディア、Le Pointによるロング・インタビューに応じ、精子提供による100人超の子供以外に、自身が正式な父親である子供が3人の女性との間に6人いることを初めて語った。

なお、ボルガー以外の2人の女性とその3人の子供の詳細については、一部のメディアはかつてドゥロフのクラスメートであった女性が2人の子供を産み、ドゥロフが逮捕された後にドバイで出産したのはハンガリー人のモデルであると伝えている。

イリーナ・ボルガーのインスタグラムへのポストからほぼ2カ月後となる2024年10月、ニューヨーク・タイムズはボルガーへの長編インタビュー記事を掲載した。

ボルガーと子供たちはドゥロフがドバイに移住した後も会っていたが、2021年にドゥロフからボルガーへの精神的な虐待、当時3歳だった末子への激しい暴力が始まったと語っている。虐待を止めなければ警察に訴えるとボルガーが詰め寄ると、ドゥロフはボルガーと子供たちへの経済支援を止めた。ボルガーはドゥロフに対し、DVと養育費未払いの2件で訴訟を起こしている。

100人以上の子供に「等しく財産を分配する」と…

Le Pointのインタビューでドゥロフは訴訟には触れず、しかし「最近、遺言書を書いた」と述べている。子供たちの自立心を育むために30年間は自分の財産にアクセスさせないが、最終的には6人の子供、精子提供による100人以上の子供の全員に等しく財産を分配するとしている。

〈「自然に妊娠した子もいれば、精子提供によって生まれた子もいる。彼らは皆私の子供であり、皆同じ権利を持っている！」〉

ボルガーとの3人の子供には養育費を出さず、しかし30年後に他の100人以上の子供と同額の遺産を分与するのだろうか。

ドゥロフは2010年に精子提供を始め、15年間続けたが、逮捕後は行えていない。しかし、あるIVFクリニックはドゥロフの凍結した精子を現在も保管しており、クリニックのウエブサイトには以下のように書かれている。

「当クリニックでは、現代で最も有名で成功を収めた起業家の一人、パヴェル・ドゥロフ氏の精子を用いた体外受精を無料で受けることができます。この機会は他に類を見ないものであり、枠には限りがあります」

「出生促進主義者」であるイーロン・マスク

ドゥロフの「12カ国に100人以上の子供」に強く反応したのが、IT／SNSの世界的リーダーとしてドゥロフと比較されることの多いイーロン・マスクだ。

あるX（旧ツイッター）ユーザーがドゥロフのテレグラムへのポストのスクリーンショットにドゥロフの半裸写真を添えてポストしたところ、マスクは「ルーキーの数だ、笑える〜チンギス・ハン」と、モンゴルの征服者、チンギス・ハンのコメントの体裁でドゥロフを皮肉った。チンギス・ハンは広大な土地を征服し、各地で多くの女性を妊娠、出産させたとされている。

実のところ、マスクはかねてより「出生率が急落し続ければ、人類の文明は終焉を迎えるだろう」といった発言を繰り返している出生促進主義者（Pronatalist）だ。

国による差はあるものの、近年の全般的な出生率の低下を伝統的なキリスト教徒は信仰に基づいて憂えてきた。アメリカにおけるその代表格は米国副大統領のJDヴァンスだろう。ヴァンスの妻ウシャー・ヴァンスは1月20日、副大統領の正式な紋章付きの声明文として、4人目の子を妊娠しており、それは男児であり、7月末に生まれるとSNSで公表した。

根底にある白人の優生思想

今、そうした「トラッド（伝統派）」と呼ばれる出生促進派とは別に、「テクノ・ピューリタン（IT清教徒）」と呼ばれる新たな出生促進主義者のグループが現れている。高学歴、高収入なIT業界人であり、「人口の減少は文明の消滅を招く」「多くの子供を産み育てよう」と主張する人々だ。

テクノ・ピューリタンの主張にはトリックがある。彼らの根底にあるのは白人の優生思想であり、実際には「人口の減少」ではなく「白人人口の減少」、「文明」ではなく「西洋文明」の消滅を警戒している。

マスクはそのグループに共鳴しており、「ナタル・コン（出生促進主義カンファレンス）」の主催者ケヴィン・ドーランの演説動画をXでリポストもしている。

4人の女性との間に14人の子どもを持つ

マスク自身はドゥロフのような精子提供は行っていないが、少なくとも4人の女性との間に、少なくとも14人の子供をもうけている（1人は乳幼児突然死症候群により死亡）。マスクはIVF推進者であり、より多くの子を産むためにパートナーに代理出産を促すこともしている。なお、4人のパートナーのうち3人は白人、1人は白人とインド系ミックスのカナダ人。

可能な限り多くの子を持とうとしているマスクだが、トランプ大統領の元でDOGE（政府効率化省）を率いていた昨年、USAID（国際開発庁）を廃止した。USAIDは世界中の多くの国に人道支援、医療支援などをほどこし、過去20年間で9200万人の命を救ったと推定されている。そこから単純計算すると、昨年の廃止からの1年間で地球上の460万人の命が失われたことになる。

USAIDの支援国は戦火にあるウクライナを除き、そのほとんどが非白人の国であったことは言うまでもない。（つづく）

