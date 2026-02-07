窪田正孝、実写映画『ブルーロック』絵心甚八役に決定 8・7公開へ
実写映画『ブルーロック』製作報告会が7日、都内で行われ、俳優・窪田正孝が“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（えご・じんぱち）役を演じることが発表された。また、映画公開日がサッカー・ワールドカップイヤーである8月7日となることも明かされた。
【動画】絵心甚八役・窪田正孝も登場！実写映画『ブルーロック』特報映像公開
本作は、累計5000万部を突破した、週刊少年マガジンにて連載中の大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが、たった一つの座を懸けて生き残りを争うサバイバルストーリー。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務める。
窪田からは「絵心（えご）の使う言葉や考え方は偏りはあるけど、引力があって聞く者を魅了する。サッカーを通して人間の本能に問いかけ続ける、彼の人生を賭けた証明に付き合ってみたいと原作を読んだ時感じました。進化し続けるストライカーの皆さんの青い熱をぜひ劇場で感じて頂きたいです」とコメントも寄せられた。
製作報告会には、主演の高橋文哉（潔世一役）をはじめ、櫻井海音（蜂楽廻役）、高橋恭平 （千切豹馬役）、野村康太（國神錬介役）、西垣匠（成早朝日役）、橘優輝 （我牙丸吟役）、石川雷蔵（雷市陣吾役）、岩永丞威（伊右衛門送人役）、櫻井佑樹（今村遊大役）、倉悠貴（吉良涼介役）、松橋真三プロデューサーが登壇。浅野竣哉（久遠渉役）は体調不良で欠席となった。
