紗栄子、叔父の急逝を報告 元衆院議員・道休誠一郎さん悼む「叔父が大切にしていた想いと志を胸に」
タレント・実業家の紗栄子（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。叔父で元衆議院議員の道休誠一郎さんが急逝したことを報告した。
【写真】叔父で元衆院議員・道休誠一郎さんのショットを添えた紗栄子
紗栄子は書面形式の投稿で、「私事で恐縮ではございますが、叔父であり、衆議院議員を一期間務めました道休誠一郎が急逝いたしました」と伝え、生前は国政や地域のために尽力し、多くの人々に支えられてきた人物だったと振り返った。
続けて、「本日、家族とともに葬儀を執り行い、静かに見送ることができましたことをご報告いたします」とし、突然の別れであったことを明かした上で、「生前に賜りましたご厚情、そして皆さまから寄せていただいた温かなお心遣いに、家族一同、心より感謝申し上げます」と感謝の思いをつづった。
叔父の人柄については、「人のために生き、決めたことは貫き通す、時に頑固で正義感の強い叔父でした」と表現。2週間前に会った際も、「私に話したことは、全て人と動物のために繋がるお願いごとでした」と明かし、その生き方が一貫して利他の精神に基づいていたことを語った。
心境については、「急なお別れに、まだまだ受け止められないことも多い」と率直な思いを吐露しつつ、「残された家族をしっかり支えていきたいと思います」と決意を記した。
最後には、「叔父が大切にしていた想いと志を胸に、これからも感謝の気持ちを忘れず過ごしてまいります」と締めくくり、「ここに生前のご厚誼に深く御礼申し上げるとともに、取り急ぎご報告申し上げます」と、故人をしのんだ。投稿は「道休紗栄子」の署名で結ばれている。
