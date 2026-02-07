テレビ朝日系「見取り図じゃん」が５日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。

ピン芸人・岡野陽一は「私の意見」として「何がとか言わないですけど。ルール厳しめのお店ってあるじゃないですか？あれって。みんな、何で行くんですか？」と話した。

盛山が「飲食店とか？分かりやすい所で言うと、ラーメン店とかさ」と聞くと、岡野は「まあ、そうですね…。そういう所もあるだろうと。おいしいのは分かるんですけど。例えば、そこがルールが厳しくなかったら。僕はもっとおいしいと思うんです」と主張した。

つづけて、岡野は「なのに、なんであんな厳しくするか？私が考えた結論は『ルールを知ってる者が知らない人が怒られてるのを見て、それを調味料に食べて美味しい』。優越感を調味料にしてんじゃないかぐらいに」と独特の持論で笑わせた。

レインボー・ジャンボたかおは「ルールに厳しいラーメン屋さん、大好きな方々いるじゃないですか。あの人たち、何か、しもべ感がありすぎません？」と小声。盛山が「調教されてる？」と聞くとＥＸＩＴ・兼近大樹は「というよりかは、たぶん…。ルールを守ること以外、何もできないんです…」と話した。

岡野は「ごめんなさい！ちょっと！違います！一緒じゃない！俺は言ってません！」と慌てて否定。兼近に「あなた、厳しすぎます！」と突っ込んでいた。