東京駅ナカで味わう至高の泡、サク飲みに最適なビアスタンド　ビール好きには堪らんっ！

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅改札内地下1階、グランスタ東京のビアホール店『Tokyo Station Beer Stand』です。

ビールを様々な飲み方で楽しめる！

ビール好きで改札をくぐったならば、ここはぜひチェックいただきたい。アサヒスーパードライやマルエフを様々な飲み方で楽しめる。キュッと飲んで気合一発！車内へ向かえる。

『Tokyo Station Beer Stand』

［住所］グランスタ東京・改札内地下1階

［電話］03-6259-1089

［営業時間］10時〜22時半※土は〜22時、日・祝は〜21時半（翌日が休日の場合は〜22時半）

［休日］施設に準ずる

※画像ギャラリーでは、グランスタ改札内サク飲みにおすすめの3店の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

