呼ばれる可能性は低い。それでも頭をよぎった“南野拓実の代役候補”【日本代表】
2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、FC東京が鹿島アントラーズを迎えた一戦（結果は１−１。FC東京がPK戦を５−４で制す）。そこで異質な存在感を示したのが、鹿島の鈴木優磨だ。
４−４−２システムで２トップの一角を担った鈴木は前半、組み立てに絡みつつシャドー的な役割もこなしていた。守備の局面ではハイプレスを実践し、チームメイトに指示しながら的確にボールを動かす様は相変わらず素晴らしかった。
彼のような選手がいるとチームは楽だと感じると同時に、「彼なら南野拓実（負傷中）の代役が務まるのではないか」との発想も頭をよぎった。
2018年以降、代表招集されていない鈴木がここからワールドカップに向けて呼ばれる可能性は低い。それでも──。鈴木の攻撃センスは本物で、サッカーIQが極めて高い事実だけは強調しておきたい。
彼なら怪我人続出の日本代表に新たな刺激をもたらしてくれる。そう夢を見るファンは決して少なくないのではないか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
