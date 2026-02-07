ド軍放出の“お買い得”左腕に群がる「5球団の名前」 最有力候補はリリーフ左腕が不安定の名門…米メディア
ドジャースをDFAとなったバンダを獲得する球団は(C)Getty Images
MLBのキャンプインも間近に迫る中、ドジャースに動きがあった。救援左腕のアンソニー・バンダを、メジャー40人枠から外す措置であるDFAとした。
バンダは昨季、チームトップの71試合に登板して5勝1敗、防御率3.18の成績を残しており、このまま他球団が獲得せずにウェーバーを通過する可能性は低い。
【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた
そんな中、米メディア『EssentiallySports』は「バンダを獲得する可能性がある5つの球団」を紹介しており、最有力候補としてレッドソックスを挙げている。
レッドソックスはリリーフ左腕の不安定さに悩まされ続けていて、試合終盤の重要な局面での敗戦につながってきた。ベテラン左腕のアロルディス・チャップマンがいるものの、それだけでは不十分であると見ている。
同メディアは「ブルペンの後方に信頼できる左腕をもう1枚加えることができれば、アレックス・コーラ監督の采配にはより大きな柔軟性が生まれる。特に、強打の左打者が揃うア・リーグ東地区のライバルたちと対峙する際には、大きな武器となるはずだ」と伝えている。
レッドソックスがバンダを獲得し、チャップマンとのコンビで左のリリーフを強固なものにするか、今後の動向に注目だ。
他の候補球団は、ライアン・ヘルズリーを獲得したオリオールズ。野手ではピート・アロンソを獲得しており、積極的な補強を進めているオリオールズがダークホースとなる可能性があるという。
さらに、ロイヤルズはこのオフに貴重な左のリリーフだったアンヘル・セルパがブルワーズ、サム・ロングが千葉ロッテに移籍した。戦力ダウンを余儀なくされたとし、バンダの獲得候補に挙げている。
また、バンダの年俸が162万5000ドル（約2億5000万円）という点から、ディラン・シーズと7年総額2億1000万ドル（約328億円）で契約し、既に巨額の資金を投じているブルージェイズも候補だという。加えて、マリナーズも「スマートでリスクの低い補強となるはず」と指摘し、バンダはまさに“お買い得”の投手だと見ているようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]