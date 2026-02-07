ド軍放出の“お買い得”左腕に群がる「5球団の名前」　最有力候補はリリーフ左腕が不安定の名門…米メディア

ドジャースをDFAとなったバンダを獲得する球団は(C)Getty Images

MLBのキャンプインも間近に迫る中、ドジャースに動きがあった。救援左腕のアンソニー・バンダを、メジャー40人枠から外す措置であるDFAとした。

バンダは昨季、チームトップの71試合に登板して5勝1敗、防御率3.18の成績を残しており、このまま他球団が獲得せずにウェーバーを通過する可能性は低い。

【写真】真美子夫人はあでやかなワンショルダーのドレス姿で笑顔を見せた

そんな中、米メディア『EssentiallySports』は「バンダを獲得する可能性がある5つの球団」を紹介しており、最有力候補としてレッドソックスを挙げている。

レッドソックスはリリーフ左腕の不安定さに悩まされ続けていて、試合終盤の重要な局面での敗戦につながってきた。ベテラン左腕のアロルディス・チャップマンがいるものの、それだけでは不十分であると見ている。

同メディアは「ブルペンの後方に信頼できる左腕をもう1枚加えることができれば、アレックス・コーラ監督の采配にはより大きな柔軟性が生まれる。特に、強打の左打者が揃うア・リーグ東地区のライバルたちと対峙する際には、大きな武器となるはずだ」と伝えている。

レッドソックスがバンダを獲得し、チャップマンとのコンビで左のリリーフを強固なものにするか、今後の動向に注目だ。