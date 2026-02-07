衆議院選挙は選挙戦最終日です。各党の党首らは全国各地で有権者に最後の訴えを行いました。

自民党・高市総裁

「経済成長を作るのは人なんです。人を動かすのは希望なんです。希望がなかったらみんな動けない。前を向いて進めない。だから、私は取り組む、走る。そして大きな政策転換を皆々様にお訴えしている」

中道改革連合・野田共同代表

「今必要なのは右に傾く競争じゃありません。そんなポピュリズムはダメなんです。強いリーダーを選べば、そして勝てば、とっとと憲法も改正をする。国論を二分するようなものもとっとと決めてしまう。そんなのは民主主義じゃありません」

日本維新の会・吉村代表

「日本の政治を前に進めることです。その推進力が必要なんです。改革のアクセル役が必要です。社会保険料下げなきゃいけないよね。誰が役割を果たすんですか、日本維新の会です。日本の政治を連立政権を前に進める」

国民民主党・玉木代表

「（住民）税と社会保険料負担をセットで軽くしたいということで、みなさんすべての所得階層の方に一年平均約6万円の負担軽減策を私たちは講じたい」

共産党・田村委員長

「この日本でも儲かっているところに税金を『タックス・ザ・リッチ（富める者に課税を）』。これで消費税5％への減税、今度こそ実現していこうではありませんか」

れいわ新選組・山本代表

「消費税廃止なんだってことをブレずに言い続けてきた。ブラックボックスになっている国会を、その中で行われている皆さんの不利益の増大を何とかしてでも止める」

参政党・神谷代表

「消費税の問題をちゃんと追及するということと、移民の問題をちゃんと追及してルール化していく。我々は無茶だと言われても、子ども一人あたりに月10万（円）給付しましょうと言ってるんです」

減税日本・ゆうこく連合 原口共同代表

「消費税は我々の賃金を下げる、我々の雇用を不安定にする。年金と賃金を、消費税をなくして上げましょう」

日本保守党・百田代表

「我々はなんとしてでも日本を守り抜く。今現在の移民政策をいったんストップする。日本のこれまで全く考えてなかった移民の制度設計をイチから真剣に国としてやる」

社民党・福島党首

「実質賃金は下がり続けている、生活がつらい。だから社民党は消費税についてゼロ。あなたの社会保険料を半額にします」

チームみらい・安野党首

「働いても働いても手取りがなかなか残らない。そう感じられていると思います。だからこそ、私たちは消費税の減税ではなく社会保険料の減免、これを訴えて参りたいと思います」

期日前投票は原則、7日午後8時まで受け付けています。

8日の投票日は、午前7時から午後8時まで投票できますが、総務省によりますと、雪などの影響で全国の投票所のおよそ4割が終了時間を繰り上げるとしています。