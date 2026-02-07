日本時間７日未明に開幕したミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、大きな注目が集まるフィギュアスケート。

進化を続ける競技だが、各種目の世界歴代最高得点を調べると、意外にも今大会の金メダル候補とされる注目選手がトップではなかった。（デジタル編集部）

１月２６日時点で、国際スケート連合（ＩＳＵ）公認の男子の歴代最高得点は、前回北京大会を制したネイサン・チェン（米）が２０１９年に記録した３３５・３０点。今大会の金メダル最右翼で、成功者がただ一人しかないクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）をはじめ、全６種類の４回転ジャンプを跳ぶイリア・マリニン（米）だが、まだチェンに及ばない。昨年１１月のスケートカナダで３３３・８１点の自己ベストをマークしたが、１・４９点及ばなかった。ショートプログラム（ＳＰ）が１０４・８４点で、チェンが歴代最高を記録した際の１１０・３８点を大きく下回ったのが響いた。

ちなみに、日本のエース鍵山優真（オリエンタルバイオ）が昨年１２月のグランプリ（ＧＰ）ファイナルでマークした３０２・４１点は、五輪を連覇した羽生結弦の最高得点３００・９７点を上回った。

ペアの歴代最高は、北京五輪で隋文静、韓聡組（中国）が記録した２３９・８８点。今大会で日本勢初のメダルが期待される世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の自己ベストは昨年４月の２２６・０５点。今季の世界最高も「りくりゅう」ペアの２２５・２１点に過ぎず、歴代最高とは差がある。

女子の場合はさらに差が大きい。世界歴代最高得点はカミラ・ワリエワ（ロシア）の２７２・７１点。今季の世界最高は坂本花織（シスメックス）の２２７・１８点で、その差は４５・５３点に上る。北京五輪シーズンの２０２１年１１月、当時１５歳だったワリエワは、ＧＰシリーズのロシア杯フリーで、２種類の４回転ジャンプ３本を組み込んだ高難度プログラムを披露するなどして最高得点をマーク。ＳＰでも歴代最高を記録していた。フリーの技術点はその大会の男子全員を上回る１０９・０２点。ちなみに今季の女子フリー最高得点はＮＨＫ杯の坂本で、技術点は７６・７４点だった。ワリエワは北京五輪の前半にドーピング疑惑が発覚。後半に行われた女子は４位で、坂本が銅メダルを獲得した。

アイスダンスの歴代最高は、北京五輪４位のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組（米）が２３年４月にマークした２３２・３２点。今季最高は１月の欧州選手権で記録さされたはロランス・フルニエボードリー、ギヨーム・シゼロン組（仏）の２２２・４３点。

フィギュアの採点基準は、しばしば改正が行われていて、異なる時代を一概に比較できない面もある。ただ、得点比較はファンの楽しみの一つだろう。果たして今大会で歴代最高得点の更新はみられるだろうか。