人気ユーチューバーコンビ「平成フラミンゴ」のNICOが7日までに自身のインスタグラムを更新。親友のラッパー・ちゃんみな（27）との制服ディズニーショットを公開した。

「2月5日31歳のお誕生日はJのおかげで 心から楽しくて幸せだと何度も思う 一生忘れられない誕生日になりました」と31歳の誕生日を祝ってもらったことを報告。

「仕事場迎えに来てくれて 乗り込んだ瞬間着替えろと言われ 本気でJK仮装して 今日だけはマインドJKになるぞという 気合いでディズニーランド走り回って 高校生からの夢だった ディズニーランドホテルも予約してくれてて 部屋には12本の薔薇が置いてあってプロポーズかと思いました」とサプライズでディズニーランドに連れていかれたことを明かし、制服に身を包んだJKコスプレを披露した。

NICOはロングのウィッグ、ちゃんみなは黒髪ボブのウィッグで“変装”。ミニーマウスのカチューシャ姿なども披露した。

「2日間に渡るサプライズで こんなに楽しくていいのかと思うぐらい 一生分の幸せを貰ってしまった」と振り返りつつ、「ちなみにガチJKコスプレは 一生不審な目で見られてました」と自虐。「これからも同じ時を刻もうな」とちゃんみなへのメッセージをつづり、「31歳のNICOもどうかよろしくお願い申し上げます」と締めくくった。

2人のJKコスプレには大きな反響があり、「かわいい」「JKコスプレ優勝すぎる」「制服似合いすぎ」「仲良しでステキ」「制服イケてる」などの声が寄せられた。