ºäËÜ²Ö¿¥¤Î±éµ»¤Ë¥í¥·¥¢½÷»Ò¿Íµ¤Áª¼ê¤¬¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ½÷»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¡¢°µ´¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¡¢¥í¥·¥¢¤Î¼ã¼ê½÷»ÒÁª¼ê¤¬ÂçÀä»¿¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²²óÅ¾È¾¡Ë¡¢£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ·è¤á¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ÇÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ïº£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤Î£·£¸¡¦£¸£¸ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼ó°Ì¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ë£±£°ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±éµ»¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä£²£´¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°ºÐ¤ÎÍË¾³ô¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥¿¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤¬¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡¢¥«¥ª¥ê¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿À¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ºäËÜ¤Î±éµ»¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ï¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥â¥¹¥¯¥ïÁª¼ê¸¢½÷»Ò¤Ç£¶°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£À®ÀÓ°Ê¾å¤Ë£Ó£Î£Ó¤äÈ¯¸À¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£