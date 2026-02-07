2月7日、京都競馬場で行われた11R・アルデバランステークス（4歳上オープン・ダ1900m）は、団野大成騎乗の6番人気、ゼットリアン（牡6・栗東・吉田直弘）が快勝した。3馬身差の2着にロードプレジール（牡8・栗東・佐藤悠太）、3着にリアレスト（牡5・美浦・尾関知人）が入った。勝ちタイムは1:58.3（良）。

1番人気で岩田望来騎乗、ディープリボーン（牡6・栗東・四位洋文）は7着、2番人気で北村友一騎乗、トリポリタニア（牡4・栗東・上村洋行）は6着敗退。

【エルフィンS】阪神JF・4着のスウィートハピネスが人気に応える

モーリス産駒

団野大成騎乗の6番人気、ゼットリアンがオープンクラス初勝利を飾った。道中は中団後方馬群でじっくりと末脚を温存。勝負どころから徐々に押し上げるレース運びで、直線では外目に進路を選択。馬群の間から力強い差し脚を繰り出して、鮮やかな差し切り勝ちだった。2着に10番人気ロードプレジール、3着に12番人気リアレストが入り3連単は124万4480円の払い戻しとなっている。

ゼットリアン 26戦5勝

（牡6・栗東・吉田直弘）

父：モーリス

母：ネオシルヴィア

母父：ネオユニヴァース

馬主：フォーレスト

生産者：フジワラフアーム