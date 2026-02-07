元日向坂46丹生明里、ノースリシースルーワンピから素肌輝く「透明感すごい」「華奢」
【モデルプレス＝2026/02/07】元日向坂46の丹生明里が2月6日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を披露した。
【写真】24歳元日向坂「華奢」ノースリワンピからほっそり二の腕
丹生は「AKARI NIBU 2026-2027 Calendar オフショット」と記し、旅館の浴衣姿や花束を持った写真などのカレンダーのオフショットを複数枚投稿。フロントにリボンがいくつもついたブルーのシースルーのノースリーブワンピース姿で花火を楽しむ様子や海を背景にしたショット、ソフトクリーム片手にピースサインを作る姿などを公開した。美しい素肌やほっそりした二の腕を際立たせている。
この投稿に、ファンからは「ガーリーなワンピが似合ってる」「はじける笑顔が可愛すぎる」「自然体で素敵」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆丹生明里、ノースリシースルーワンピ姿公開
◆丹生明里の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】