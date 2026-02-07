◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 千葉０―２浦和（７日・フクダ電子アリーナ）

浦和のＦＷ肥田野蓮治が、クラブ２７年ぶりとなる新人の開幕戦先発で今季初ゴールを決めた。１点リードの前半１２分、左サイドを突破したＭＦ松尾佑介が放ったシュートのこぼれ球を、左足で押し込み追加点。「ゴール自体はラッキーな感じですけど、（味方の）シュートに詰めることはずっと意識していたので。いいゴールが取れたと思います」とうなずいた。

桐蔭横浜大からの特別指定でＪリーグデビューした昨年１１月３０日の岡山戦で、Ｊリーグ初ゴールを挙げた肥田野。その試合以来の公式戦で、“２戦２発”。さらに昨年は得意とする右ウィングでの起用だったが、この日は１トップで相手ＤＦから激しいチャージも受けながら、必死に体も張って役割を全う。「元々そういう（ボールを収めるプレー）のは、苦手。あまりうまくない分、必死さでカバーしました」と笑った。

Ｊリーグ屈指のビッグクラブ・浦和では、特に前線はかつての興梠慎三のように日本代表クラスや、実力ある外国人選手がＦＷの軸をつとめるシーズンが多かった。だからこそ、１９９７年の永井雄一郎、９９年の盛田剛平以来、新人が開幕戦で先発に選ばれることがなかった。それでも肥田野は今季、１８年ロシアＷ杯にも出場した元スウェーデン代表ＦＷキーセテリンらとポジションを争い、キャンプからのアピールで２７年ぶりの開幕戦先発をつかんだ。「すごくいい選手、タレントがそろっていますけど、自分は負けるつもりは全然ない」と言い切った肥田野。恐れを知らないルーキーが、開幕戦でまず大きなインパクトと白星をチームにもたらした。