◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節 甲府４―１福島（７日・ＪＩＴス）

Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が開幕・甲府戦に先発し、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新した。Ｊリーグの公式戦では２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来、１７２５日ぶりの出場。気温１度の中、福島のフィールドプレーヤーでは唯一の半袖姿でプレーした。しかし得点には絡めず前半２０分にピッチを後にした。

試合後の取材で、開幕先発抜てきされた心境を聞かれ、カズは「（予想は）してませんでした。ずっと長い間やってますけど、おしっこ、ちびりそうになりました。そのくらいビックリしました」と心境を明かした。

それでも、５年ぶりのＪの舞台に「このスタジアムも良く横浜ＦＣ時代に来ましたし、懐かしさと新鮮さが入り交じったような感覚でしたが、やはりＪリーグの雰囲気は素晴らしいなと思いました」と感慨深い表情を浮かべた。

◇三浦知良Ｊリーグ出場記録アラカルト

▽公式戦出場 横浜ＦＣでの２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来。

▽公式戦先発 横浜ＦＣでの２０年９月２３日のＪ１・川崎戦以来。

▽開幕スタメン 横浜ＦＣでの２０１７年２月２６日のＪ２・松本戦以来。