Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は７日、熊本・大津町で行ってきた２次キャンプを打ち上げた。８日には今季開幕となるアウェー・いわき戦が控える。今年から指揮を執る川井健太監督（４４）は「対相手の要素を考えずに我々だけの目線でいくと、非常にいいキャンプは送れてきた。変化は確実に今、起こっていると思います」と沖縄から続いた１か月弱の中での進化を感じ取っている。

選手の姿勢が、指揮官の手応えを強いものにしている。練習内は常に声が飛び交い、走りにも手を抜かず、活気ある様が繰り広げられてきた。その姿に「彼らはフットボールが大好きだなと。良い意味で子供になれるというのは思ってた通りだなと。非常に好感を持ってます」と表情を緩めた。どこか遠慮がちに練習が進んでいくような昨季の姿はない。皆が勝利に向かい、一体化した組織が築かれてきている。

開幕戦でかなえたい目標がある。札幌が白星発進したのは２０２１年が最後。直近１０年では１勝３分け６敗にとどまっている。「開幕戦は過去、残念だったねっていう結果が多かった。なので我々がそれをまず払拭（ふっしょく）して、今シーズンはちょっと違うなという風に思わせるような、そういう戦いをしたい」。札幌の新監督が初陣を飾ったのは２０１３年の財前恵一氏を最後に、その後の５人は果たせていない。１３年ぶりにその壁を破る戦いへ、川井監督が挑む。