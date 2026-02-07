タレントで実業家の紗栄子（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。おじで衆議院議員も務めた道休誠一郎（どうきゅう・せいいちろう）さんが死去したことを報告した。72歳だった。

紗栄子は本名の「道休紗栄子」名義で文章を投稿。青空の写真とともに「私事で恐縮ではございますが、叔父であり、衆議院議員を一期間務めました道休誠一郎が急逝いたしました」と道休さんが亡くなったことを明かした。

「生前は公の立場において、国政ならびに地域のために力を尽くし、多くの方々に支えていただきながら歩んでまいりました。本日、家族とともに葬儀を執り行い、静かに見送ることができましたことをご報告いたします」とし、「突然の別れではございましたが、生前に賜りましたご厚情、そして皆さまから寄せていただいた温かなお心遣いに、家族一同、心より感謝申し上げます」と感謝した。

そして「人のために生き、決めたことは貫き通す、時に頑固で正義感の強い叔父でした。2週間前に会った時も、叔父が私に話したことは、全て人と動物のために繋がるお願いごとでした。急なお別れに、まだまだ受け止められないことも多いですが、残された家族をしっかり支えていきたいと思います。そして、叔父が大切にしていた想いと志を胸に、これからも感謝の気持ちを忘れず過ごしてまいります」と故人をしのんだ。

道休さんは2009年の衆院選に民主党公認で宮崎2区から出馬。比例九州ブロックで復活当選を果たすと1期を務めた。