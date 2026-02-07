桜井日奈子、ピタッとドレスでボディラインあらわ 美スタイルにファンもん絶「お尻セクシー」「色っぽい」
俳優の桜井日奈子（28）が6日、自身のインスタグラムを更新。スタイル際立つタイトドレス姿を披露した。
桜井は「『Beauty of the year 2026』のヘア部門を受賞させていただきました」と報告し、授賞式でのオフショットをアップ。体のラインが際立つ真っ赤なピタッとドレスを身にまとい、圧巻スタイルを披露している。
受賞について「髪を褒められるのは、すごく嬉しいことです」と喜びをつづるも、「でも実はとんでもないくせ毛の持ち主」と明かした桜井。「日頃のケアと、たまにはプロの手も借りつつ、美髪を育てたいと思います」と、さらなるヘアケアへの意気込みをつづった。
この投稿には、「受賞おめでとうございます」「美しい」「Sライン素敵」「スタイルも抜群」「全てがビューティフル!!」「色っぽい」「お尻セクシー」などの反響が寄せられている。
