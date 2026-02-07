TBS山形純菜アナウンサー（31）が7日までにインスタグラムを更新。ミニスカ＆ブーツのカジュアルコーデを公開し、話題となっている。

山形アナは「ずーっと行きたかった場所に!海鮮丼もソフトクリームも美味でした〜」と報告し、神奈川県・漁港の駅totoco小田原でのショットを投稿。

山形アナはミニスカートにロングブーツ、黒いタイツのカジュアルコーデに身を包み、ソフトクリームや海鮮といった、現地のグルメを満喫している。

この投稿にフォロワーからは「服装ギャップが凄い」「女子大生ですね」「テレビでは見れない表情」とコメントが寄せられている。

岩手県出身の山形アナは盛岡三高を経て実践女子大卒業。ミスコンの常連としても知られる。「ミス実践コンテスト2013」「Miss of Miss CAMPUS QUEEN CONTEST 2013」ファイナリスト、14年2月「Miss of Tokyo」グランプリ、同年4月「Miss of Japan」グランプリ、15年11月「2016 ミス・インターナショナル日本代表選出大会」グランプリ、16年10月「2016ミス・インターナショナル世界大会」ではファイナリストの実績がある。17年4月からアナウンサーとしてTBSに入社。現在は「アッコにおまかせ！!」の進行を担当。