¡¡½÷Í¥¤Î¸¶º»ÃÎ³¨(47)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤ò¤¢¤ª¤ë­à¤°¤¤°û¤ß­á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¿©¤·¤¿Êª¡ªÂ¿¹ñÀÒ¤¬¹¥¤­¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¡Ãæ¹ñ¡¡¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ç¤¤¤«¤Ë¤â¶¯¤½¤¦¤Ê¼ò¤ò¤¢¤ª¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¯¡¼¥Ã¡×¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¤ËÁê¹¥¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Í­Ì¾½÷Í¥¤Î¹ë²÷¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¤ª¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡×¡ÖÆÝ¤ó¤Ù¤§¤Î´é¡×¡ÖÉáÃÊÃå¤Îº»ÃÎ³¨¤µ¤óºÇ¹â¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ã¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£