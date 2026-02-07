¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¸¶º»ÃÎ³¨à47ºÐ¤Î¹ë²÷¤°¤¤°û¤ßá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡×¡Ö¤ï¤ª¡¼¡×
¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ç¡Ö¥¯¡¼¥Ã¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¸¶º»ÃÎ³¨(47)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤ò¤¢¤ª¤ëà¤°¤¤°û¤ßá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¿©¤·¤¿Êª¡ªÂ¿¹ñÀÒ¤¬¹¥¤¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¡Ãæ¹ñ¡¡¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ç¤¤¤«¤Ë¤â¶¯¤½¤¦¤Ê¼ò¤ò¤¢¤ª¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¯¡¼¥Ã¡×¤ÈÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ËÁê¹¥¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÍÌ¾½÷Í¥¤Î¹ë²÷¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ï¤ª¡¼¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡×¡ÖÆÝ¤ó¤Ù¤§¤Î´é¡×¡ÖÉáÃÊÃå¤Îº»ÃÎ³¨¤µ¤óºÇ¹â¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ã¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£