¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å½ÐÍè¡£º£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²¦Äç¼£²ñÄ¹¡¢17Ç¯ÌÜ¤ËÎ×¤àº£µÜ·òÂÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê7Æü¡¢ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤¬¡¢17Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡º£µÜ¤Ïº£·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÄ´À°¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëSÁÈ¤Î¤¿¤á¡¢¼ã¼êÃæ¿´¤ÎCÁÈ¤Ê¤É¤ÈÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÄ´À°Ãæ¡£»ë»¡¤·¤¿²¦²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å½ÐÍè¡£ËÜ¿Í¤Îº£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ïº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤¬Áê¼¡¤®¡¢½Ð¾ì¤Ï2012Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¸å¤Ï2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤46»î¹ç¡£º£µ¨¤ÏÌîÂ¼Í¦¡¢ÀîÀ¥¹¸¤é¤È¤ÎÍ··âÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¡£²¦²ñÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿º£µÜ¤â¡Ö¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï´¨ÇÈ½±Íè¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£º£µÜ¤Ï¡ÖÁ°¤Î¥¯¡¼¥ë¤è¤ê¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀÆü¡Ê8Æü¡Ë¤¬´¨¤¤¤Î¤Ç¡¢ºòÆü¤Èº£Æü¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡Ê¶¯ÅÙ¡Ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¡Ê¶ÚÆù¤¬¡Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ÎÆâÌîÎý½¬¤Ç¤ÏÍ··â¤ËÆþ¤ê¡¢CÁÈ¤ÎÁª¼ê¤È½é¤á¤Æ°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ï¥²¥ê¥é¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò¼Â»Ü¡£200¿Í¶á¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°ì¿Í¤º¤ÄÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë