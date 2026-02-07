¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¡ª¡×3·»Äï¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ó¥½¥ó¡×22Ç¯Á°¤Îµ®½Å¤Êà¤¤¤¤¤È¤âá½Ð±é¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¶á±Æ¤Ë¤âÈ¿¶Á¡ÖÁ´°÷¥¹¥´¤¤¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
2004Ç¯ÍèÆü»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡1997Ç¯È¯É½¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¥é¥á¥¡ùMMMBOP(¸¶Âê¡¦MMMBop)¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î·»Äï¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ó¥½¥ó¡×¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Á°²ó¤ÎË¬Ìä¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°X¤Ë½ñ¤½Ð¤¹¤È¡Ö2004Ç¯¤ËÅìµþ¤ÎËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤òÊú¤¨²Î¤¦3¿Í¤Î¸å¤í¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²û¤«¤·¤¤3¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ªÍ§Ã£¤ÎÎØ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤¬²û¤«¤·²á¤®¡×¡Ö¤¢¤ëÀ¤Âå°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ë¶Á¤¯ÈÖÁÈ¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦³°¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤«½Ð¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¥Ï¥ó¥½¥ó²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¡ÖÁ´°÷¥¹¥´¤¤¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ä¹ÃË¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯(45)¡¢¼¡ÃË¥Æ¥¤¥é¡¼(42)¡¢»°ÃË¥¶¥Ã¥¯(40)¤Î3·»Äï¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMiddle of Nowhere¡×¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð14ºÐ¤È¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤¬Á´À¤³¦¤Ç¼õ¤±Âç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£