¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÅ·±©´õ½ãà¥ÉÇ÷ÎÏ¥¥ã¥Ð¾îá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÍýÀ¤òÇË²õ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ï¤ó¤Ñ¤Í¡Á¡×
Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2(¥Ë¡¼¥Ë)¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·±©´õ½ã(¤¢¤Þ¤¦¡¦¤¤¹¤ß)¤¬à¥ÉÇ÷ÎÏ¥¥ã¥Ð¾îá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FOD SHORT¥É¥é¥Þ¡ÖÎá¾î¤ÏÌë¤ÎÄ³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î²ÃÆ£»ËÈÁ±é¤¸¤ëºâÈ¶Îá¾î¡¦É´¹ç»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤¯¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤Î°ªÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·±©¡£
¡¡¡Ö°ª¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤â¿Í¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤¦¡¢¤±¤ì¤É¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ø¤ÎÇº¤ß¤â¤¢¤ë¡¢»ä¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Âô»³¤¢¤ë»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ³Ê¤ä¥É¥ì¥¹¤â¸ÄÀË¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°µ´¬¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»ØÌ¾¤·¤Á¤ã¤¦¤ï¡×¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö°áÁõÀ¨¤¤¡×¡Ö¥ª¥È¥³¤ÎÍýÀ¤òÇË²õ¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ï¤ó¤Ñ¤Í¡Á¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤½¤¦¡¢¤¤¤ä¤â¤¦¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£