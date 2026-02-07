サントリーホールディングスは7日、福岡市内で「サントリー チャレンジド・スポーツ アスリート奨励金」第4期採択選手九州エリア壮行セレモニーを行った。

同社はパラスポーツを「チャレンジド・スポーツ」と捉え、2014年に「サントリー チャレンジド・スポーツ プロジェクト」を立ち上げた。アスリート・競技団体への奨励金支給やチャレンジド・スポーツ体験イベントの開催など、チャレンジド・スポーツの魅力を伝え、競技の裾野を広げる活動に幅広く取り組んできた。

この奨励金事業はチャレンジド・スポーツの普及・振興や世界レベルの選手の育成・強化につながることを願い、22年9月にスタートした。第3期までにのべ236人のアスリートと83の障がい者スポーツ協会、競技団体に総額8450万円の支援を行ってきた。第4期では45都道府県と9政令指定都市からアスリート86人と障がい者スポーツ協会または競技団体23団体を採択し、総額2700万円を支給する。

この日の壮行会には、九州エリア出身の採択選手17人のうち、パリパラリンピック女子100メートル平泳ぎ7位の福田果音（19）ら15人が出席。目録が授与された。今年は10月にアジアパラ大会が名古屋で開催されるとあって「5月の派遣選考会を突破して、本番で自己ベスト更新とメダル獲得を目指します」と誓った。昨年は体調不良で世界選手権出場を辞退したが、新たに筋力トレーニングに着手することができた。「今年は泳いで泳いで泳いで結果を出したい」と支援を糧にしていく。

トークセッションには過去の採択選手である車いすテニスの在間裕大（23）と陸上（視覚）の山口乃愛（23）が登場。山口は「一人で競技をしているのではない。コーチや環境を整えてくれる周囲への感謝を忘れないこと」、在間は「プレッシャーはあるが、まずは楽しむこと。悩むことさえ自分だけの経験として楽しんでほしい」とアドバイスを送った。