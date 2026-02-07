中野英雄、息子・仲野太賀の33歳誕生日祝福ショット公開に反響「すごく良い笑顔」「息子愛が溢れてる」
【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の中野英雄が2月7日、自身のInstagramを更新。息子である俳優の仲野太賀の誕生日を祝福した。
【写真】中野英雄が公開 仲野太賀のオフ感あふれる祝福ショット
中野は「太賀 お誕生日おめでとう」とこの日に33歳の誕生日を迎えた仲野を祝福。風船やバースデーケーキでデコレーションされた仲野の満面の笑顔のショットを公開し、「まだまだ撮影は長いですが頑張って下さい！応援しています」とNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ：毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K：毎週日曜午後6時〜）で主演を務める仲野を激励した。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「すごく良い笑顔」「息子愛が溢れてる」「素敵な1年に」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
