キンタロー。「リブート」黒木メイサのモノマネメイク披露「伸びしろある」「目力すごい」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/02/07】お笑いタレントのキンタロー。が2月6日、自身のInstagramを更新。女優の黒木メイサのモノマネを披露し、話題となっている。
【写真】キンタロー。「特徴とらえてる」黒木メイサのモノマネメイク
キンタロー。は「リブートの黒木メイサさんはじめました」とコメントし、俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）に出演する黒木のモノマネメイクを公開。濃い目のアイメイクとノーズシャドウで目力を表現し、手で片目を隠した「リブートポーズ」も披露した。
この投稿に、ファンからは「衝撃的」「伸びしろある」「目力すごい」「特徴とらえてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
