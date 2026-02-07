IVEレイ、ぱっつん前髪で雰囲気ガラリ「似合いすぎてびっくり」「新ビジュ天才」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/02/07】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が2月6日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪のオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】22歳KPOP美女「ビジュ天才」絶賛の声相次いだ雰囲気ガラリショット
レイは、ハイトーンが印象的なぱっつん前髪のロングヘア姿を披露。これまでは前髪を横に流して額を出したヘアスタイルだったが、雰囲気がガラリと変わった姿を見せている。また、顔がプリントされたユニークなミニ丈ワンピースに黒のロングブーツを合わせたスタイルや、缶バッジがたくさん付いた衣装の写真や動画を投稿している。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎてびっくり」「新ビジュ天才」「雰囲気ガラッと変わって好き」「ビジュアル更新されすぎ」「ハイトーンとぱっつん最強」「全部可愛くて最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
