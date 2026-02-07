報道各社の調査によれば、自民党の圧勝だという。その一方で、負けじと独自の魅力を発する新人候補者たちがいる。

＊＊＊

【写真を見る】くりくりした瞳が印象的な「元アイドル」候補 43歳の“美人ママ”も

パートナーの後押しを受けて

例えば東京1区。どこかで聞いたようなお名前、共産党の黒田あさひさん（29）。もちろん箱根駅伝“シン・山の神”ではなく、元は党職員。

「青学の黒田朝日選手と同じ名前で、年明けはいろんな人からメッセージをもらってびっくりしました」

けれど彼女をもっと驚かせたのは、その後のこと。1月14日の夜、党の地区責任者から突然の出馬要請が入ったのだ。

「少し悩みましたが、一昨年に結婚したパートナーの“行ってこい”の後押しを受けて、選挙区を走っています」

山田えりさん

2児の母

チームみらいの南関東ブロックの比例名簿に名を連ねる山田えりさん（43）は、元自民党の川崎市議で、昨年秋には同市長選に無所属で挑戦した。中2、小5の2児の母だが、沿道からは「あら、かわいい人」と声がかけられる。

かつてはソニー・ミュージックで音楽のプロモーションを手がけていた才媛で、チームみらいには公募で入った。

「子供たちからは“お母さんが頑張っているので、僕たちも頑張る”と言われました」

アイドルから政界に

そして“かわいい”といえば、愛知9区の維新の候補、浦上奈々さん（25）は、なんと出馬直前までご当地アイドルグループ「dela」で活動していた。

「父が維新系の地元市会議員で、政治にも選挙にも興味があったんです。1月6日に25歳になって、出馬できるねという話をしていたところ、今回の解散を受けて維新の藤田代表から声をかけられました」

父からは「腹から声が出ていない」と厳しい指導を受けているという。

撮影・本田武士／西村 純

「週刊新潮」2026年2月12日号 掲載