◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂグループ▽第１節 甲府４―１福島（７日・ＪＩＴス）

Ｊ３福島に今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が、開幕・甲府戦の先発し、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新した。Ｊリーグの公式戦では２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来、１７２５日ぶりの出場。気温１度の中、福島のフィールドプレーヤーでは唯一の半袖姿でプレーした。

立ち上がりに競り合いを見せると、前半６分にはスライディングでボールをカット。その後、攻撃でシザースを見せるなど、前半２０分に交代するまでシュートは０本に終わったものの最前線に立って奮闘した。

試合後、福島の寺田周平監督は、カズを開幕スタメンに抜てきした理由について聞かれ「立ち上げのところから、うちのサッカーに合わせようとチームを理解しながらすごくいい取り組みをしてくれていて、実際トレーニングの中で、カズさんのところにボールが入って周りが生きるシーンとか、そういうシーンが数多くあったので、そういう意味ではゲームの中でしっかりと戦力として戦って、特に開幕戦というところで、カズさんが出ることでのチームの雰囲気とかもありますし、それと共にゴールに近いところで絡んでくれれば、得点にも関わってくれるというそういった期待もありました。本当にこの試合を勝つために、スタートでいくことがチームにとってプラスになるかなという判断をした。実際にボールを引き出してくれますし、周りとの関わりも悪くなかったと思います。もうちょっとゴールに近いところでプレーできると良かったと思いますけど、前半自陣で押し込まれた状態でのプレーが多かったので、もっとゴール前で力をかけてくれれば期待できると思います。いい関わりをしてくれたと思いますし、選手がターゲットとしてカズさんを見て、ボールも入ったと思います」と説明。２０分での交代については「戦術的なところなので言えないです」と話すにとどめた。

◇三浦知良Ｊリーグ出場記録アラカルト

▽公式戦出場 横浜ＦＣでの２０２１年５月１９日のルヴァン杯浦和戦以来。

▽公式戦先発 横浜ＦＣでの２０年９月２３日のＪ１・川崎戦以来。

▽開幕スタメン 横浜ＦＣでの２０１７年２月２６日のＪ２・松本戦以来。