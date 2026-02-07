1200人以上が絶賛！フライパンで炒めるだけ「さつまいもとブロッコリーのホットサラダ」作ってみた

冬にぴったり「温かいサラダ」作ってみた

野菜を食べたいけれど、冷たいサラダは体が冷えるし、家族が食べてくれない……そんな悩み、ありませんか。

ほくほくのさつまいもとブロッコリー、カリッと香ばしいベーコンが相性抜群のホットサラダなら、冬でもおいしく食べられますよ。今回は実際に作ってみたので、その味わいをレポートします。





実際に作ってみた方1200人以上の方からも「おいしい！」と絶賛のレシピです。

さつまいもは1〜1.5cmの厚さに

1. さつまいもは所々皮をむいて輪切りにし、水に十分さらします。厚くしすぎると火が通りづらくなってしまうので、1〜1.5cm程度の厚さを意識するとよさそうです。

ブロッコリーは小房に分け、電子レンジで少し硬めに加熱します。今回は600Wで1分半ほど加熱しました。にんにくはスライスし、ベーコンも食べやすい大きさに切っておきましょう。





2. フライパンにオリーブオイルを入れ、水気を切らずに濡れたままのさつまいもを並べます。火をつけてじっくりと両面を焼いていきましょう。





3. 続いてブロッコリー、にんにく、ベーコンを入れて軽く全体を混ぜます。





4. 蓋をして3分ほど加熱します。時間が来たら蓋を開け、ハーブソルトを加えて全体に火が入るまで炒めます。お皿に盛って黒胡椒を振ったら完成です。





さつまいもの黄色とブロッコリーの緑が鮮やか





さつまいもの黄色と皮の赤、ブロッコリーの緑で彩り豊かなホットサラダが完成しました。にんにくとベーコンのいい香りがして、食欲がわいてきます！





フライパンで蒸し焼きにしたさつまいもとブロッコリーはほくほくの食感。ほんのりと焼き色がついた部分は香ばしく仕上がっています。

ハーブソルトとにんにくの風味、ベーコンの脂がさつまいもとブロッコリーに移り、箸がどんどん進む味付けです。

家族にも食べてもらったところ、「ブロッコリーの歯ごたえが程よく残っていておいしい！」「さつまいももほくほく、もっと食べたい」と、あっという間にお皿が空っぽになりました。

ブロックベーコンを使うとさらに食べ応えアップ

今回はスライスベーコンを使いましたが、ブロックベーコンを厚めに切り分けて使うと、もっと食べ応えが増しておいしいかもしれません。次回ぜひ試してみたいと思います。

冬の野菜不足解消にもぴったり

普通の葉物サラダは冬にはちょっと冷たくて……という時は、ぜひこちらのサラダを作ってみてください。見た目もデリ風で、食卓がちょっとおしゃれに彩れるのも嬉しいですね。